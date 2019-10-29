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Причина гибели Кутового - плохие погодные условия

Причина гибели Кутового - плохие погодные условия - Фото
Тарас Кутовой (Фото: LIGA.net)
29.10.2019, 16:38

Еще одна причина - отсутствие опыта управления вертолетом

Директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Олег Бабенко заявил, что причинами авиакатастрофы, в результате которой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, могут быть плохие погодные условия. Об этом сообщает УНИАН.

Бабенко рассказал, что сейчас работает специальная комиссия, и расследование усложнено тем, что все сгорело и черные ящики на таком типе вертолетов не устанавливаются.

Второй причиной происшествия Бабенко назвал отсутствие опыта управления вертолетом: Кутовой имел всего 50 часов налета и из-за сильного тумана потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать. 

По мнению Бабенко, Кутовой должен был летать с инструктором не менее 150 часов и переоценил свои возможности.

Кутовой погиб в Полтавской области 21 октябрячетырехместный вертолет Robinson R44, которым он управлял, врезался в землю.

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