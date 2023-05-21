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На Сицилии извергается вулкан Этна, остров засыпает мокрым черным пеплом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 20:03
Пепел от извержения Этны (Фото - EPA)
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Очередное извержение вулкана Этна вызвало на Сицилии осадки в виде смешанного с дождем вулканического пепла, пишут местные и мировые медиа.  

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Из-за выпавшего на летные полосы слоя мокрого вулканического пепла отменены авиарейсы в аэропорту Катании, расположенном на востоке Сицилии, сообщает Reuters. Полеты будут приостановлены до тех пор, пока не будут обеспечены нормальные условия безопасности.

Вулкан Этна -  постоянно действующий, его умеренные извержения с выбросами лавы и пепла происходят несколько раз в год. Последнее крупное извержение Этны было в 1992 году.

Смотрите также: Выпало 8,5 см пепла, не видно солнца. На российской Камчатке проснулся вулкан – видео

Сергей Бережной
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Этнавулканизвержениесицилия
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