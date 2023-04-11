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Выпало 8,5 см пепла, не видно солнца. На российской Камчатке проснулся вулкан – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 08:00
Извержение вулкана Шевлуч (Видео: российские СМИ)
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В 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Российской Федерации началось извержение вулкана Шивелуч. Облако пепла распространилось на 500 км, российские населенные пункты покрыло слоем осадков толщиной в 8,5 см. Об этом сообщают росСМИ.

По данным российских медиа, извержение вулкана началось вечером 10 апреля. Известно, что первое облако пепла поднялось в небо на высоту от 15 до 20 километров, за несколько минут распространившись на 500 километров.

Фото: російські Telegram-канали

МЧС РФ заявило, что якобы существует риск того, что пепел может добраться и до центральных населённых пунктов полуострова.

Губернатор Камчатской области сообщил, что вулкану присвоен самый высокий "красный" код авиационной опасности, закрыты школы и социальные учреждения. Кроме того, перекрыто движение по участку дороги Ключи – Усть-Камчатск.

Россияне распространяют видео, снятое якобы в 08:40 утра. По их словам, уже должно сиять солнце, однако его нет, поскольку небо покрыто пеплом.

Как сообщают российские сейсмологи, это "самый сильный пеплопад в указанном населенном пункте за последние 60 лет". В последний раз такое явление вблизи Ключей было якобы зафиксировано в 1964 году.

Фото: російські Telegram-канали
  • 29 марта 2023 года в российском городе Ростов-на-Дону раздался взрыв.

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Мілана Головань
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