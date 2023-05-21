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На Сицилії вивергається вулкан Етна, острів засипає мокрим чорним попелом – відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 20:03
Попіл від виверження Етни (Фото - EPA)
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Чергове виверження вулкана Етна викликало на Сицилії опади у вигляді змішаного з дощем вулканічного попелу, пишуть місцеві та світові медіа.

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Через шар мокрого вулканічного попелу, що випав на льотні смуги, скасовані авіарейси в аеропорту Катанії, розташованому на сході Сицилії, повідомляє Reuters. Польоти будуть призупинені доти, доки не будуть забезпечені нормальні умови безпеки.

Вулкан Етна – постійно активний, його помірні виверження з викидами лави та попелу відбуваються кілька разів на рік. Останнє велике виверження Етни було в 1992 році.

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Сергій Бережний
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