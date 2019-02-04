NASA высадило "десант" на появившийся в Тихом океане остров: фото

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Это первый вулканический остров, рождение которого видели "в прямом эфире" с тех пор, как вокруг Земли появились спутники дистанционного зондирования

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Геологи из Аэрокосмического управления США побывали на острове, которого не было в океане еще пять лет - Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Об экспедиции на территорию островного государства Тонга в Тихом океане пишет пресс-служба NASA.

В самом конце 2014 года спутники наблюдения за земной поверхностью обнаружили там вулканический шлейф, а когда спустя месяц извержение закончилось, между небольшими островами Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай появился еще один.

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Размеры нового клочка суши - 2 км в длину, 120 м в высоту,  и от 1 до 2 км в ширину.

В начале октября 2018 года ученые побывали там. По их словам, поверхность острова якобы похожа на то, каким был древний Марс до испарения океанов и прекращения вулканической активности.

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Интересен тот факт, пишут исследователи, что визит на остров уже в самые первые минуты показал: реальность отличается от того, что ранее видели на спутниковых фото. Считалось, что высота суши небольшая, однако остров достаточно сильно возвышается над уровнем океана.

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Геологи считали, что он вскоре уйдет под воду, однако этого пока не случилось. Данные моделирования за 2017 год показали, что там можно "попляжиться" еще от двух до 25 лет.

Были собраны образцы пород: их анализ даст более точный ответ на вопрос, сколько еще "жить" острову.

Видео и фото: пресс-служба NASA Earth Expeditions

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Теги: визит, nasa, наука, исследование, океан, остров
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