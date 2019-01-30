Не по-королевски. Девочка игралась волосами Кейт Миддлтон: видео

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Маленькая шотландка решила потрогать волосы герцогини кембриджской - она не возражала

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В сети набирает популярность видеозапись с супругой принца Уильяма герцогиней кембриджской Кейт Миддлтон, которая во время официального визита в Шотландию позволила маленькой девочке играться с ее волосами. Ролик опубликован в Facebook женского журнала InStyle.

"Волосы Кейт Миддлтон всегда выглядят чертовски хорошо, поэтому, если бы у вас была возможность потрогать их, вы бы сделали то же самое", - сказано в подписи к видео. 

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Как пишет британский таблоид Mirror, это первая поездка в 2019 году для королевской семьи.

Во ходе официального визита в Шотландию Миддлтон общалась с простыми гражданами, которые пришли поприветствовать герцогов. Когда она наклонилась к детям, одна из маленьких девочек решила потрогать волосы, вероятно, следующей королевы Великобритании. В ответ на это супруга принца только улыбнулась.

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Теги: британия, кейт миддлтон, герцогиня кембриджская, шотлания
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