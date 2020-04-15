Обама и Сандерс поддержали Джо Байдена в будущей схватке с Трампом – видео

44-й президент США Барак Обама поддержал кандидатуру экс-вице-президента Джозефа Байдена на пост главы американского государства. Ранее его также поддержал и сенатор Берни Сандерс, который на днях выбыл из президентской гонки. Обама разместил видео со словами поддержки в Facebook.

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Обама назвал Байдена "близком другом" и заявил, что он "с гордостью" поддерживает его кандидатуру. По мнению 44-ого президента США, у Байдена есть все необходимые качества, которыми должен обладать глава государства в настоящее время.

"У Джо есть характер и опыт, чтобы провести нас через самые трудные времена", - заявил Обама.

Вчера Байдена также поддержал и Сандерс, заявив, что сейчас в США "самый опасный президент в современной истории страны".

"Сегодня я прошу всех американцев - я прошу каждого демократа, я прошу каждого неопределившегося, я прошу многих республиканцев - объединиться в этой кампании, чтобы поддержать кандидатуру, которую я поддерживаю", - заявил Сандерс, говоря в прямом эфире с Байденом.

13 апреля сообщалось, что Байдена обвинили в сексуальном насилии.

На партийных праймериз республиканцев уверенно лидирует нынешний президент Дональд Трамп.

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