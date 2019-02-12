Вчера, 11 февраля, суд в Эстонии признал бывшего офицера главного штаба армии этой страны майора Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина виновными в госизмене и передаче секретных данных ГРУ РФ. Об этом пишет местное новостное агентство стран Балтии Delfi.

Слушание происходило за закрытыми дверями.

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Оба пошли на сотрудничество со следствием, и потому 38-летний Метсавас получил "всего" 15 лет и 6 месяцев тюрьмы, а Волин — 6 лет. Адвокат Метсаваса считает, что он получил "довольно суровое наказание", обжаловать его они не намерены: "Я не спрашивала его, почему. Думаю, он хочет закрыть этот этап своей жизни”.

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Их задержали в сентябре 2018 года. В последние дни в качестве военнослужащего Метсавас работал в Генштабе страны, до этого занимался развитием артиллерии.

За более чем 10-летнюю работу на Россию (из этого срока он около 5 лет "сливал" данные военной разведке РФ) осужденный получил от нее менее 20 000 евро.

Его 65-летний отец (служил в погранвойсках, потом работал в пенитенциарной системе) не занимался получением данных, а был курьером: возил ее в РФ.

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Как пишет служба Би-би-си, Метсавас часто появлялся в местных СМИ, говорил о патриотизме и критиковал РФ.

"...Когда он только пришел кадетом: толковый, здоровый парень, спортивный, положительный. Характеристики у него были все положительные, до майора дошел, в миссии был", - рассказал экс-глава армии Антс Лаанотс после задержания Метсаваса.

Видео: ETV Pluss