Пилот самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрия", Дмитрий Антонов, опубликовал в своем YouTube-блоге видео из кабины во время посадки в условиях сильного тумана в Польше, которая состоялась 9 января.

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Кадры с посадкой в польском Жешуве начинаются с 09:55. Взлетно-посадочная полоса становится видимой в считанных метрах, в этот момент звучит система предупреждения: "Опасный спуск, опасный спуск".

Несмотря на тяжелые метеоусловия, пилотам удалось посадить самолет-гигант. По словам Антонова, "Мрия" перевозила компактный, но очень тяжелый груз.

"155 тонн. Такое не сделает никто, ну а мы – отдыхать", – сказал командир авиасудна.

Видео с посадкой "Мрии" в туманном Жешуве, снятое с земли, стало вирусным. Рассеченный самолетом туман напоминал расступившиеся волны в библейском сказании о Моисее.

Также сообщалось, что после посадки у "Мрии" выявили повреждение основной стойки шасси. Из Киева прилетел на помощь Ан-26 с техниками, они починили "Мрию" – и самолет вернулся к работе.

СПРАВКА. Ан-225 "Мрия" – крупнейший и самый мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен только в одном экземпляре. КБ "Антонов" создало его еще в 1980-х, изначально планировалось использовать Ан-225 как авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран".

В июле 2021-го командир "Мрии" опубликовал уникальное видео взлета самого большого в мире самолета.

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Марк Сировой

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