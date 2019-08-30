Папуасы устроили протесты на расовой почве - их разогнали: видео

Вчера, 29 августа, в городе Джаяпуре на острове Новая Гвинея вспыхнули беспорядки: протестующие перешли от мирных акций протеста к погромам и стычкам с правоохранителями. Об этом сообщила местный канал Аntara.
Люди поджигали автомобили и бросали камни в магазины и офисы. Огонь повредил местную канцелярию парламента, помещения телекоммуникационной компании и другие здания.
В итоге протестующих разогнали с применением слезоточивого газа военные и полиция. Власти отключили в некоторых районах электричество, мобильную связь и интернет, чтобы погасить протестные настроения.
Фото: ЕРА
Качественное видео с поясняющими надписями, что происходит, выложил также ресурс Guardian News.
Индонезийский президент Джоко Видодо призвал вчера вечером к спокойствию и "приказал принять решительные меры против анархистов и расистов", пишет Reuters.
Видео: Antara TV Indonesia