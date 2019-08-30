Папуасы устроили протесты на расовой почве - их разогнали: видео

Вчера, 29 августа, в городе Джаяпуре на острове Новая Гвинея вспыхнули беспорядки: протестующие перешли от мирных акций протеста к погромам и стычкам с правоохранителями. Об этом сообщила местный канал Аntara.

Люди поджигали автомобили и бросали камни в магазины и офисы. Огонь повредил местную канцелярию парламента, помещения телекоммуникационной компании и другие здания.

В итоге протестующих разогнали с применением слезоточивого газа военные и полиция. Власти отключили в некоторых районах электричество, мобильную связь и интернет, чтобы погасить протестные настроения.

Фото: ЕРА

Качественное видео с поясняющими надписями, что происходит, выложил также ресурс Guardian News.

Индонезийский президент Джоко Видодо призвал вчера вечером к спокойствию и "приказал принять решительные меры против анархистов и расистов", пишет Reuters.

После окончания колониального периода Нидерландов, в 1961 году Папуа объявило о независимости, но Индонезия в 1969-м взяла остров под контроль. Автономный статус Папуа получило 16 лет назад.

Протесты против расовой дискриминации вспыхнули около двух недель назад после того, как на Восточной Яве яванцы якобы избили студентов-папуасов за то, что те будто бы порвали национальный флаг Индонезии.

Позднее власти Индонезии заявили, что референдума о независимости Папуа и Западного Папуа не будет.

Видео: Antara TV Indonesia