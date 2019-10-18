Пассажиры спасли девушку, упавшую под поезд метро - видео

В Буэнос-Айресе женщина упала на рельсы в метро. Ее удалось спасти. Видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале VOA News.

Сообщается, что мужчина, стоявший рядом с ней, потерял сознание и случайно столкнул женщину с платформы всего за пару минут до прибытия поезда.

Пассажиры успели предупредить машиниста, и тот успел остановиться.

После этого пассажиры спрыгнули на рельсы и оказали пострадавшей помощь.

Все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.

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