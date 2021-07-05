В японском городе-курорте Атами за выходные случилось сразу несколько оползней. Из-за смещения грунта под землю ушли более сотни домов, а количество местных жителей, пропавших без вести, увеличивается с каждым часом, пишет The Guardian.

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Виной всему стал проливной дождь, ливший несколько дней – земля основательно размокла и грунт начал сдвигаться. Вначале спасатели объявили без вести пропавшими лишь трех местных жителей, но потом эта цифра возросла до 20, а к вечеру воскресенья – до 113. Спасти пока удалось только 23 человека.

Сейчас дожди прекратились, но за два дня на город выпала месячная норма осадков, что привело к колоссальному разрыхлению почвы.

22 июня 2021 году в Одесской области на побережье обвалился грунт: фото, видео.

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Дарья Мостовая

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