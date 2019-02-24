Пожар на авиасалоне в Индии: сгорели триста автомобилей - видео

В индийском Бангалоре во время авиасалона Aero India сегодня, 24 февраля, на общественной парковке загорелись не менее 300 автомобилей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам главы пожарной охраны Бангалора, города на юге Индии, огонь быстро распространился из-за сухой травы и сильного ветра. По данным местных служб, пострадавших в результате инцидента нет.

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Министерство обороны Индии, являющееся организатором Aero India, распорядилось провести расследование причин произошедшего. Как сообщил индийский телеканал NDTV, причиной возгорания могла стать тлеющая сигарета.

На территории неподалеку от авиабазы Йелаханка были размещены приблизительно 100 самолетов. В связи с пожаром работа авиасалона была временно прекращена.

18 февраля во время репетиций перед Aero India, в небе столкнулись два военных самолета. В результате происшествия один пилот погиб, еще двое получили ранения.

17 ноября в американском городе Фредериксбург (штат Вирджиния) во время авиашоу истребитель времен Второй мировой войны P-51 Mustang упал на автостоянку, погибли два человека.