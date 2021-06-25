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Последнее суперлуние этого года. Над миром взошла "клубничная" луна: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 10:10
Клубничное суперлуние (скриншот с видео)
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24-27 июня в мире можно будет наблюдать особое "клубничное" суперлуние. В Украине его можно будет наблюдать в ночное время суток начиная с 21:40 24 июня по киевскому времени. Эта суперлуна станет третьей и последней в текущем году, пишет NASA.

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По одной из легенд "клубничное" суперлуние обрело свое название еще в начале ХХ века. В 1930-х годах в "Альманахе фермеров штата Мэн" полнолуниям начали присваивать "индейские" имена. Это суперлуние стало "клубничным" из-за того, что именно на этот период приходился сбор урожая клубники на северо-востоке США.

Жители северного полушария могут увидеть суперлуние низко над горизонтом, а жители южного – наоборот высоко в небе.

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Дарья Мостовая
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