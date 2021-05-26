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Наблюдаем за "кровавым" суперлунием и полным затмением Луны: трансляция редкого явления видео

26.05.2021, 09:37
Фото: NASA
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Редкое явление – полное лунное затмение, которое совпадает с полнолунием и прохождением Луной ближайшей к Земле точки орбиты – сегодня могут наблюдать в Тихоокеанском регионе, лучше всего – на Гавайях, в Новой Зеландии и Австралии.

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Частично небесное шоу будет доступно жителям запада Северной Америки, юга Южной Америки и Восточной Азии.

Такое сочетание событий "космической механики" происходит не чаще раза в 6-12 лет. Фаза максимального затмения, когда Земля проходит по прямой ровно между Луной и Солнцем – примерно 14,5 минут. Она начнется в 14:25 по Киеву.

В Украине явление не увидят.

Смотрите видео: Терминатор на Луне: американцы показали его вблизи

По данным NASA, процесс, когда будет происходить затмение хотя бы части лунного диска, растянется с 11:47 до 16:50 по киевскому времени.

Луна в эти часы будет окрашена в ржаво-красноватый ("кровавый") оттенок из-за проекции на ее поверхность лучей Солнца после прохождении атмосферы Земли.

Перигей Луны в 04:55 утра 27 мая – 357 311 км от нас. Из-за полнолуния и максимального сближения с Землей ее естественный спутник выглядит для нас чуть больше и ярче, чем обычно.

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Видео: NVS, Space.com, THEREALPAX, BL Network

Евгений Пилипенко
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Луна космос солнце затмение суперлуние полнолуние
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