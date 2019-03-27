Потеря ориентации. В Китае провалился запуск ракеты OS-M1: видео

В Китае провалился запуск четырехступенчатой ракеты OS-M1 с космодрома Цзюцюань.

Ракета принадлежала частной компании OneSpace. Она должна была вывести на низкую орбиту (высотой в 300 км) груз, весом 205 кг.

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После отделения первой ступени ракета потеряла ориентацию.

19 марта в сети появилось ускоренное видео финальных метров перед стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией, благодаря которому можно отчетливо видеть выверенную работу бортовой автоматики управления и контроля полета.