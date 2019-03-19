Премьер Новой Зеландии поклялась не произносить имя террориста

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поклялась никогда не произносить имя боевика, убившего 50 человек в мечетях города Крайстчерч. Об этом она заявила в эмоциональном выступлении в парламенте Новой Зеландии, передает ВВС.

"Он много чего добивался своим терактом. Одной из целей была известность. Вот почему вы никогда не услышите, чтобы я упомянула его имя", - сказала премьер.

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На специальном заседании парламента во вторник Ардерн начала свою речь арабским приветствием "Ас-саляму алейкум" ("Мир вам").

"Я умоляю вас, произносите имена погибших, а не имя человека, который их убил. Он террорист. Он преступник. Он экстремист. Он останется для меня безымянным", - сказала премьер.

Это не первый случай сознательного замалчивания имени террориста. Многие пострадавшие и родственники жертв террора неоднократно призывали СМИ и общественность не распространять имен террористов, чтобы не способствовать их популярности.

Также Ардерн призвала социальные сети сделать больше для борьбы с терроризмом после того, как боевик в Крайстчерче транслировал свою атаку в прямом эфире Facebook.

"Мы не можем просто сидеть сложа руки и признавать, что эти платформы просто существуют, и что то, что на них размещено, не является их ответственностью. Они - издатель. Не просто почтальон. Не может идти речь о прибыли без ответственности", - сказала Ардерн.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 50 человек, еще около 50 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец, сторонник "превосходства белой расы" Брентон Таррант.