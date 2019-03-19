Премьер Новой Зеландии поклялась не произносить имя террориста

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Свое эмоциональное выступление в парламенте Новой Зеландии Джасинда Ардерн начала арабским приветствием "Ас-саляму алейкум"

Реклама
Реклама

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поклялась никогда не произносить имя боевика, убившего 50 человек в мечетях города Крайстчерч. Об этом она заявила в эмоциональном выступлении в парламенте Новой Зеландии, передает ВВС.

"Он много чего добивался своим терактом. Одной из целей была известность. Вот почему вы никогда не услышите, чтобы я упомянула его имя", - сказала премьер.

Реклама

На специальном заседании парламента во вторник Ардерн начала свою речь арабским приветствием "Ас-саляму алейкум" ("Мир вам").

"Я умоляю вас, произносите имена погибших, а не имя человека, который их убил. Он террорист. Он преступник. Он экстремист. Он останется для меня безымянным", - сказала премьер.

Это не первый случай сознательного замалчивания имени террориста. Многие пострадавшие и родственники жертв террора неоднократно призывали СМИ и общественность не распространять имен террористов, чтобы не способствовать их популярности.

Также Ардерн призвала социальные сети сделать больше для борьбы с терроризмом после того, как боевик в Крайстчерче транслировал свою атаку в прямом эфире Facebook.

"Мы не можем просто сидеть сложа руки и признавать, что эти платформы просто существуют, и что то, что на них размещено, не является их ответственностью. Они - издатель. Не просто почтальон. Не может идти речь о прибыли без ответственности", - сказала Ардерн.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 50 человек, еще около 50 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец, сторонник "превосходства белой расы" Брентон Таррант. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: новая зеландия, Джасинда Ардерн, брентон таррант
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео
В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео
Премьер Новой Зеландии поклялась не произносить имя террориста
Премьер Новой Зеландии поклялась не произносить имя террориста
Продовольствие Штраф липецкой фабрике Roshen в $5,6 млн законный - суд
Комитет Европарламента утвердил газовую директиву
Комитет Европарламента утвердил газовую директиву
Миллиарды в экономику. ТОП-10 иностранных инвестиций в Украину
Мнение Миллиарды в экономику. ТОП-10 иностранных инвестиций в Украину
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео
В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео 17:10
Премьер Новой Зеландии поклялась не произносить имя террориста
Премьер Новой Зеландии поклялась не произносить имя террориста 15:47
Рождение двойни и тройни. Выплаты будут на каждого ребенка: видео
Рождение двойни и тройни. Выплаты будут на каждого ребенка: видео 14:26
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 