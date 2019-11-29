При землетрясении в Албании погибла невестка премьера с семьей

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Рано утром во вторник Албанию сотрясло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение в Европе

Во время землетрясения 26 ноября в Албании погибла невестка премьер-министра страны Эди Рамы. Трагедию подтвердил офис главы албанского правительства, сообщил канал CNN.

Кристи Речи, невеста сына Рамы, - одна из уже 48 погибших при сильнейшем за десятилетия землетрясении магнитудой 6,4 в регионе. Вместе с ней при обрушении дома погибли родители и брат.

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Основные разрушения отмечаются в портовом городе Дуррес, который расположен в 36 км от столицы Тираны. Помимо погибших, число которых приближается к 50-ти, сотни людей получили ранения, многие считаются пропавшими без вести.

Видео: Njoftime al

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Теги: землетрясение, Албания
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