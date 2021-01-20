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Придумает меню и приготовит ужин. В Британии создали роботизированную кухню – видео видео

20.01.2021, 13:45
Роботизированная кухня (скриншот с видео)
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Британский стартап Moley Robotics разработал настоящую кухню будущего: система сама может составить меню на ужин из нескольких блюд, приготовить это все и помыть за собой посуду. Ориентировочная цена чудо-кухни составит $338 000, сообщается на сайте производителя.

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Основным элементом кухни стали роботизированные руки – они крепятся к потолку, перемещаясь по помещению при помощи рельсовой системы. Благодаря сенсорам, датчикам и камерам руки умеют различать предметы и выполнять различные команды – от приготовления еды до мытья посуды и плиты.

Разработчики планируют внести в память системы 5000 рецептов – просмотреть их, выбрать понравившиеся или добавить свои личные можно будет при помощи сенсорного экрана. Дополнительно можно будет установить ограничения на те или иные продукты, а также сделать выбор блюд рандомным.

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Дарья Мостовая
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