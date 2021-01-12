Компания Samsung занялась созданием робота, который сможет стать настоящим помощником в доме. Робота Bot Handy "обучат" как убирать в квартире, накрывать на стол и даже как правильно подавать и разливать вино, пишет The Verge.

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По задумке разработчиков, Bot Handy будет распознавать объекты при помощи камеры и искусственного интеллекта и после их предварительной оценки выполнять те или иные действия. Оснащен робот будет двумя "глазами" и " рукой", которая сможет сгибаться в трех местах, а чтобы доставать предметы с верхних полок – "домашний помощник" будет вставать на цыпочки.

Компания уже окрестила Bot Handy "дополнительной рукой в доме", но ценник на свое изобретение еще не выставила.

В ноябре 2020 года во львовской больнице появился робот-хирург Da Vinci – он будет удалять опухоли.

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Дарья Мостовая

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