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Собирает разбросанные вещи и наливает вино. Samsung начала разработку чудо-робота: видео видео

12.01.2021, 12:20
Робот наливает вино (скриншот с видео)
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Компания Samsung занялась созданием робота, который сможет стать настоящим помощником в доме. Робота Bot Handy "обучат" как убирать в квартире, накрывать на стол и даже как правильно подавать и разливать вино, пишет The Verge.

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По задумке разработчиков, Bot Handy будет распознавать объекты при помощи камеры и искусственного интеллекта и после их предварительной оценки выполнять те или иные действия. Оснащен робот будет двумя "глазами" и " рукой", которая сможет сгибаться в трех местах, а чтобы доставать предметы с верхних полок – "домашний помощник" будет вставать на цыпочки.

Компания уже окрестила Bot Handy "дополнительной рукой в доме", но ценник на свое изобретение еще не выставила.

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Дарья Мостовая
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видео Samsung робот bot handy

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