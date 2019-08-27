Привезли танк к стадиону. Акция сербских ультрас - фото, видео

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В МВД страны отметили, что никакой опасности для граждан нет

Болельщики сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" установили танк времен югославской войны возле стадиона имени Райко Митича в Белграде. Об этом сообщает Радио Свобода.

Танк был доставлен в понедельник - за день до ответного матча против швейцарского "Янг Бойз" в плей-офф раунде квалификационного этапа Лиги чемпионов. На танке красуется эмблема "Црвены Звезды" и надпись "Северная армия" - название объединения болельщиков клуба.

Министр внутренних дел Небойша Стефанович отметил, что нарушения закона в ситуации нет, поскольку с танка демонтировали пушку и другие боевые элементы. По словам министра, никакой опасности для граждан нет.

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Фото: Twitter/@RSBForum  

Фото: Twitter/@RSBForum  

Болельщики в соцсетях утверждают, что танк подарил им владелец компании, торгующей ломом, а танк он приобрел давно у сербских вооруженных сил. В штаб-квартире УЕФА сербским журналистам заявили, что не владеют информацией о танке возле стадиона. Белградские СМИ пишут, что болельщики не просили и не получили от коммунальных учреждений разрешения для размещения танка.

Согласно информации сербских СМИ, танк Т-55 был захвачен в Вуковаре. Этот факт вызвал возмущение у хорватских болельщиков, которые требуют от УЕФА отреагировать на случившееся.

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Скриншот: Twitter/@HHrvatinic

Справка. Битва при Вуковаре в 1991 году является важным событием в современной истории Хорватии. После кровавой осады город перешел под контроль сербских повстанцев. В 1998 году Вуковар был возвращен в состав Хорватии.

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Теги: футбол, сербия, фото, видео, танк, фанаты, ультрас, белград, црвена звезда
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