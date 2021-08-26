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Раскололся и затонул. США разбомбили свой фрегат в Тихом океане – видео видео

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26.08.2021, 11:35
Уничтожение фрегата США в Тихом океане (скриншот видео US Navy)
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Межвидовые войска США на учениях в Тихом океане уничтожили списанный фрегат Ingraham класса Oliver Hazard Perry. Видео учений опубликовала в YouTube пресс-служба ВМС США.

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Отмечается, что учения Large Scale Exercise проходили у берегов Гавайев еще 15 августа. По фрегату Ingraham наносили удары из разного вооружения.

В частности, с авианосца USS Carl Vinson для тестирования авиабомб Joint Standoff Weapon взлетали самолеты F/A-18E/F Super Hornet. Истребители F-35C использовали оружие с лазерным наведением. Самолет P-8A Poseidon испытал систему вооружения Harpoon.

Кроме того, быстроходная подлодка USS Chicago (SSN 721) выпустила по фрегату противокорабельную ракету Harpoon UGM-84 и торпеду MK 48 Advanced Capability.

В результате этих и других ударов фрегат расколся надвое и затонул. На видео этот момент запечатлен на 01:12.

СПРАВКА. Фрегат Ingraham был введен в эксплуатацию в 1989 году. Участвовал в ликвидации последствий стихийных бедствий на Филиппинах (1991 год) и Американском Самоа (2009 год). Использовался в борьбе с контрабандой наркотиков и организованной преступностью. Выведен из эскплуатации в 2014 году. 

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Марк Сировой
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торпеда учения Тихий океан вмс сша гавайи подводная лодка фрегат Oliver Hazard Perry Ingraham USS Chicago
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