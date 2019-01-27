Разломился пополам: момент крушения самолета Ту-22М3 в РФ: видео

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В сети появилась видеозапись катастрофы сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области России

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В сети опубликовали видеозапись момента крушения российского сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области России. Ролик опубликован на канале в YouTube.

Изначально ролик появился на сайте российского пропагандистского канала РЕН ТВ. Подлинность видео подтвердить невозможно, официального сообщения от властей РФ не было.

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Ракетоносец разбился при заходе на посадку на военном аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске 22 января. На борту были четыре человека, одному из летчиков удалось выжить.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что, по предварительным данным, самолет попал в снежный заряд (кратковременный ливневой снег) во время выполнения планового учебного полета.

Авиабаза Оленья, на которой дислоцированы Ту-22М3, расположена на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, вблизи города Оленегорск.

В 2017 году дальние российские бомбардировщики Ту-22М3 бомбили сирийский Дейр эз-Зор

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Теги: Россия, самолет, видео, крушение, катастрофа, бомбардировщик, Ту-22М3, мурманская область, ракетоносец, видео катастрофы, момент крушения
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