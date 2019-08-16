Разработан экзокостюм, облегчающий ходьбу и бег: видео

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Новый "экзоскелет" помогает разгибать бедро, тем самым облегчая движение тазобедренного сустава

Группа инженеров из США и Южной Кореи создала пятикилограммовый экзокостюм из креплений, тросов и электропривода, который благодаря датчикам и процессору умеет определять локомоцию человека в тот или иной момент, и в зависимости от этого адаптировать режим работы. Об этом пишет ScienceDaily.

Такие разработки призваны облегчить жизнь людям, которые перенесли тяжелые травмы.

Испытания на беговой дорожке показали, что при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит с этим устройством 9,3% энергии, а при беге (2,5 м/с) - только 4%. Как утверждают создатели, это все равно как если бы человек сбросил 7,4 или 5,7 кг.

  • Медицинский экзоскелет компании B-TEMIA в Канаде доступен к покупке и называется Keeogo. Стоит он около $39 000.

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Теги: наука, экзоскелет
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