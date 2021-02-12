Вчера, 11 февраля, вдоль побережья турецкого Измира пронесся разрушительный торнадо. Начавшийся с сильного дождя, ураган вызвал значительные разрушения и стал причиной затопления лодок и создания аварийных ситуаций на дорогах.

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Местные жители выложили в сеть фотографии, на которых виден крупный град и перевернутые машины. Всего пострадали более десяти человек, с некоторых домов были сорваны крыши, многие автомобили оказались перевернуты стихией.

В сентябре 2020 года в Херсонской области возник мощный торнадо: видео стихии и разрушений.

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Дарья Мостовая

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