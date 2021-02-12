UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разрушенные дома, разбитые машины, покалеченные люди. В Измире пронесся торнадо: видео видео

12.02.2021, 11:40
Торнадо в Измире (скриншот с видео)
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Неизвестный устроил провокацию против магазина NOVUS, подложив запрещенный товар: видео
Неизвестный устроил провокацию против магазина NOVUS, подложив запрещенный товар: видео

Вчера, 11 февраля, вдоль побережья турецкого Измира пронесся разрушительный торнадо. Начавшийся с сильного дождя, ураган вызвал значительные разрушения и стал причиной затопления лодок и создания аварийных ситуаций на дорогах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Местные жители выложили в сеть фотографии, на которых виден крупный град и перевернутые машины. Всего пострадали более десяти человек, с некоторых домов были сорваны крыши, многие автомобили оказались перевернуты стихией.

Смотрите также: Сильный торнадо разрушил школу в США: видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Турция фото видео торнадо штурм измир
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 