В США пронесся смертельный торнадо. Изначально смерч возник в штате Алабама, а позже переместился в Джорджию, забрав пять жизней и оставив за собой сотни разрушенных домов и обесточенные жилые кварталы, пишет АР.

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По информации местной метеорологической службы общий путь торнадо составил около 160 км, закончилось стихийное бедствие обильными дождями. Смерч большей частью поразил сельские районы, отрезав десятки тысяч домов от электроэнергии.

Как заявил один из очевидцев Джеймс Данауэй, вначале он не поверил предупреждениям метеорологов о надвигающемся торнадо, но уже спустя несколько минут он услышал сильный свист, а потом крышу его дома сорвало и унесло вверх. По словам Данауэя, ему очень повезло, что он просто остался жив.

Ученые утверждают, что этот смерч может оказаться не единственным, а одним из серии из восьми торнадо, которые могут прийти в США в ближайшие дни.

12 феврале торнадо пронесся в турецком Измире – он разрушил дома, разбил машины и покалечил людей.

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Дарья Мостовая

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