В разгар эпидемии. По США ударили мощные торнадо: есть погибшие – видео

Вечером в воскресенье в штатах на Юго-Востоке США пронеслась серия мощных торнадо, в результате которых произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Первый удар стихии пришелся на Миссисипи и Луизиану. Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс. В частности в департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего говорят, что точное число погибших и раненых пока не установлено. Стихия разрушила дома и повредила автомобили.

