В разгар эпидемии. По США ударили мощные торнадо: есть погибшие – видео

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Торнадо уже пронеслись в Миссисипи и Луизиане, предупреждение получили 20 штатов. Власти не закрывают убежища, несмотря на эпидемию коронавируса

Вечером в воскресенье в штатах на Юго-Востоке США пронеслась серия мощных торнадо, в результате которых произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

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Первый удар стихии пришелся на Миссисипи и Луизиану. Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс. В частности в департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего говорят, что точное число погибших и раненых пока не установлено. Стихия разрушила дома и повредила автомобили.

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Видео - Malkeet Singh, YouTube

По состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи зафиксировали более 25 торнадо, сильнейшие из которых достигали скорости 320 км/ч. Еще одно зафиксировали в штате Техас - смерч пронесся в 50 километрах от Остина. В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

Всего на воскресенье-понедельник метеорологи прогнозируют угрозу торнадо для 20 штатов на Юго-Востоке США, где проживают около 95 млн человек.

Местные власти решили не закрывать убежища, несмотря на эпидемию коронавируса. В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

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Теги: США, торнадо, техас, смерч, Луизиана, коронавирус, COVID-19, миссисипи
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