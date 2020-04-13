В разгар эпидемии. По США ударили мощные торнадо: есть погибшие – видео

Вечером в воскресенье в штатах на Юго-Востоке США пронеслась серия мощных торнадо, в результате которых произошли серьезные разрушения и погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

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Первый удар стихии пришелся на Миссисипи и Луизиану. Значительный ущерб нанесен округам Ковингтон, Сосо и Джонс. В частности в департаменте по чрезвычайным ситуациям последнего говорят, что точное число погибших и раненых пока не установлено. Стихия разрушила дома и повредила автомобили.

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Drone Footage:

Powerful #tornado swept through southern US states, leveling homes & taking down power lines. #Louisiana and #Mississippi have been hit the hardest.



Six deaths were reported along with dozens of homes destroyed. pic.twitter.com/dB3RrEIzPf — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) April 13, 2020

Видео - Malkeet Singh, YouTube

По состоянию на 21:30 по местному времени в Луизиане и Миссисипи зафиксировали более 25 торнадо, сильнейшие из которых достигали скорости 320 км/ч. Еще одно зафиксировали в штате Техас - смерч пронесся в 50 километрах от Остина. В Джорджии, Алабаме, Теннесси наблюдалась штормовая погода.

Всего на воскресенье-понедельник метеорологи прогнозируют угрозу торнадо для 20 штатов на Юго-Востоке США, где проживают около 95 млн человек.

Местные власти решили не закрывать убежища, несмотря на эпидемию коронавируса. В укрытиях установлены антисептики и работают советники, которые напоминают людям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

США сейчас становятся мировым эпицентром пандемии коронавируса. В стране больше всего 22 079 ). зараженных COVID-19 (557 300) и погибших (

Вчера из-за коронавируса впервые в истории США объявили режим стихийного бедствия во всех штатах.

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