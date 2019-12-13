США снова запустили баллистическую ракету: видео

США второй раз после выхода из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) испытали баллистическую ракету наземного базирования. Об этом сообщает Reuters.

Испытания проходили с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии, ракета пролетела более 500 км, это второе испытание крылатой ракеты. В августе 2019 года США официально вышли из договора о РСМД, подписанного в 1987 году, в соответствии с которым запрещались испытания ракет наземного базирования с дальностью от 50 до 5 500 км. США обвинили Россию в невыполнении этого договора, Москва в свою очередь отрицает эти нарушения и обвиняет Вашингтон в таких нарушениях.

Издание подчеркивает, что это наихудший период в отношениях между США и Россией после окончания холодной войны в 1991 году.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил о выходе своей страны из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Владимир Путин Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что выход США из договора с Россией о РСМД дает Украине возможность создать собственные неядерные ракетные силы средней и малой дальности.

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