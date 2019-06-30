Репортеры КНДР на бегу сбили новую спикера Трампа: видео

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По словам очевидцев, Стефани Гришэм получила несколько ушибов

Представитель администрации президента США Стефани Гришэм получила ушибы во время столкновения с северокорейскими журналистами, произошедшем в здания, где встречались Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Об этом сообщил американский телеканал CNN, а видео опубликовал южнокорейский телеканал YTN News.

"Новая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в толкотне с представителями Северной Кореи во время суматохи, возникшей когда журналисты пресс-пула Белого дома и северокорейские репортеры прорывались в зал, где президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проводили частную встречу", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, Гришэм получила несколько ушибов, когда оказалась на пути северокорейских официальных представителей с камерами, которые прорывались к месту съемки.

Сегодня, 30 июня, Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей, где встретился с Ким Чен Ыном.  Лидеры двух государств пожали друг другу руки, после чего Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился, он стал первым в истории главой США, посетившим КНДР.

Трамп заявил, что договорился с северокорейским лидером о восстановлении двусторонних переговоров по ядерной проблеме, фактически прерванных после неудачи саммита во Вьетнаме в начале этого года.

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Теги: Стефани Гришэм, дональд трамп, ким чен ын
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