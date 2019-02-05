РФ негодует. Пропагандистов притеснили в Канаде: видео провокации

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Протестующие попытались прервать выступление главы МИД Канады по Венесуэле на камеры пропагандистских СМИ, которые на конференцию не пустили

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Вчера, 4 февраля, двое протестующих попытались прервать выступление главы МИД Канады Христи Фриланд на заключительной пресс-конференции по итогам встречи Группы Лимы по Венесуэле в Оттаве. Об этом сообщает CBC News.

Женщины развернули баннер и выкрикивали "Руки прочь от Венесуэлы", "Уважайте права человека и мнение народа" перед тем, как в сопровождении охраны их вывели из зала.

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CBC News отмечает, что бейджи на шее протестующих свидетельствуют о наличии у них официальной аккредитации СМИ для участия в мероприятии. 

"Той демократии, которой пользуются политические протестующие в Канаде, к сожалению, нет у политических протестующих в Венесуэле", - отметила Фриланд и продолжила свою речь. 

На конференции отсутствовали пропагандисты российских Спутник, РИА-Новости и ТАСС, которым ранее МИД Канады отказало в аккредитации. Также на конференцию не пустили работников венесуэльского вещателя teleSUR.

Официальный представитель правительства Канады сказал CBC News, что teleSUR было отказано в доступе, "потому что это спонсируемый государством (Венесуэлы - ред.) канал пропаганды".

В посольстве России в Канаде недопуск своих пропагандистов назвали "целенаправленной травлей". Примечательно, что на рупор Кремля ТАСС в Канаде работает собственный корреспондент, который имеет постоянную аккредитацию в парламенте страны. 

В понедельник в Канаде прошло внеочередное заседание так называемой лимской группы. Западные страны, которые заинтересованы в мирном разрешении кризиса в Венесуэле, подтвердили признание Хуана Гуайдо временным президентом страны и осудили применение военных методов.

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Теги: МИД Канады, Христя Фриланд, Россия, спутник, протест, пропаганда, сми, канада, венесуэла, РИА-Новости, аккредитация, пропагандисты, тасс, Хуан Гуайдо, teleSUR, группы лимы, лимская группа
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