РФ негодует. Пропагандистов притеснили в Канаде: видео провокации

Вчера, 4 февраля, двое протестующих попытались прервать выступление главы МИД Канады Христи Фриланд на заключительной пресс-конференции по итогам встречи Группы Лимы по Венесуэле в Оттаве. Об этом сообщает CBC News.

Женщины развернули баннер и выкрикивали "Руки прочь от Венесуэлы", "Уважайте права человека и мнение народа" перед тем, как в сопровождении охраны их вывели из зала.

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CBC News отмечает, что бейджи на шее протестующих свидетельствуют о наличии у них официальной аккредитации СМИ для участия в мероприятии.

"Той демократии, которой пользуются политические протестующие в Канаде, к сожалению, нет у политических протестующих в Венесуэле", - отметила Фриланд и продолжила свою речь.

На конференции отсутствовали пропагандисты российских Спутник, РИА-Новости и ТАСС, которым ранее МИД Канады отказало в аккредитации. Также на конференцию не пустили работников венесуэльского вещателя teleSUR.

Официальный представитель правительства Канады сказал CBC News, что teleSUR было отказано в доступе, "потому что это спонсируемый государством (Венесуэлы - ред.) канал пропаганды".

В посольстве России в Канаде недопуск своих пропагандистов назвали "целенаправленной травлей". Примечательно, что на рупор Кремля ТАСС в Канаде работает собственный корреспондент, который имеет постоянную аккредитацию в парламенте страны.

В понедельник в Канаде прошло внеочередное заседание так называемой лимской группы. Западные страны, которые заинтересованы в мирном разрешении кризиса в Венесуэле, подтвердили признание Хуана Гуайдо временным президентом страны и осудили применение военных методов.