Самая новая ветвь эволюции. Ученые засняли "шагающих" акул: видео

Международная группа ученых проследила за эволюцией индоавстралийских кошачьих акул (Hemiscyllium) и заявила, что их можно считать самыми молодыми акулами на данный момент. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Ученые отмечают, что впервые эти хрящевые рыбы были обнаружены в 2006 году, а от своего ближайшего общего предка они отклонились около 9 млн лет назад.

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Эти акулы достигают 1,2 метра в длину, обитают в северной части Австралии, Индонезии и Новой Гвинеи. Они обитают на дне, по которому они могут "шагать" благодаря плавникам. Также ученые заявляют, что они могут выходить на берег.

По мнению биологов, изменение уровня моря, образование рифов и появление рельефа местности сыграли решающую роль при формировании этого вида.

5 декабря 2019 года сообщалось , что ученые впервые в истории измеряли пульс синего кита: видео.

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