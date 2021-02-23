Сегодня, 23 февраля, Эмма Коронель Айспуро, жена заключенного в тюрьму 63-летнего мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, арестована в США по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечается, 31-летнюю Эмму Коронель Айспуро задержали в международном аэропорту Даллеса недалеко от Вашингтона.

Ей предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков (кокаина, метамфетамина, героина и марихуаны), а также в сговоре с другими людьми, чтобы помочь "Эль Чапо" бежать из тюрьмы в Мексике в 2015 году и в 2017 году.

Как сообщило министерство юстиции США, Коронель Айспуро предстанет перед федеральным судом округа Колумбия по видеоконференции.

Эмма Коронель Айспуро имеет двойное гражданство США и Мексики. Она бывшая победительница конкурса красоты и студентка факультета журналистики. В браке с Гусманом у нее родились близнецы. Согласно прежним интервью, Коронель Айспуро познакомилась с Гусманом на танцах, когда ей было 17, а ему 49 лет.

О Коронель Айспуро на присутствовала почти каждый день на длившемся три месяца суде над "Эль Чапо" в Нью-Йорке и была в центре внимания СМИ. Однажды она, казалось, смеялась во время жалостливых показаний одной из любовниц Гусмана. В другой раз она и Гусман были одеты в похожие бархатные куртки, что многие восприняли как проявление солидарности.

Она поддерживала Гусмана на протяжении всего процесса, сказав после приговора: "Я не знаю своего мужа как того, которым его пытаются показать, но я восхищаюсь им как человека, которого я встретила и за которого вышла замуж".

СПРАВКА. Хоакин "Эль Чапо" Гусман десятилетиями возглавлял картель Синалоа, который был крупнейшим поставщиком наркотиков в США. Гусман дважды сбегал из тюрем, но в итоге был арестован, экстрадирован в США и получил пожизненное. В 2009 году он вошел в список самых богатых людей мира Forbes под номером 701 с состоянием $1 млрд.

17 июля 2019 года американский суд приговорил мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана к пожизненному заключению плюс 30 лет.

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Наталия Медведева

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