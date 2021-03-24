Калифорнийский серфингист Дэн Макгрегор всегда любил острые ощущения, связанные с океаном, но по-настоящему ему понравилось плавать по волнам, когда он взял с собой домашнюю козу Писмо. Видео их совместного катания появилось в сети и быстро стало вирусным.

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По словам Макгрегора, в последнее время он все чаще учит тому, как правильно держаться на волнах, и коза помогает ему в этом – ученики чувствуют себя рядом с ней более спокойно и расслабленно.

Одна из учениц серфингиста, десятилетняя Майли Роббинс, заявила, что плавание с козой – отличное развлечение. "Вначале тебе становится очень страшно, а потом ты просто продолжаешь и в итоге это даже очень весело", – подчеркнула девочка.

Помимо водных видов спорта Макгрегор также иногда берет козу Писмо и козла Гровера на уроки по футболу.

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Дарья Мостовая

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