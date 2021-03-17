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Снежный апокалипсис в Китае. В стране встали поезда и замело автомобили: видео видео

17.03.2021, 17:54
Иллюстративное фото: depositphotos.com
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В Китае уже несколько дней продолжаются снегопады – из-за сильного ветра и обилия снега продвигаться по улицам получается с трудом. Местные жители выкладывают в сеть видео, как из-за метелей поезда практически стоят, а автомобили заметает снегом.

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Местные власти не советуют жителям покидать дома – только этой ночью в снежную ловушку попало несколько десятков автомобилей, спасатели откапывали автомобили около трех часов, а днем порывы ветра начали сносить рекламные щиты и прочие временные конструкции.

  • 24 февраля в центре Киева на машину, припаркованную под крышей дома, упал пласт снега – видео.

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Дарья Мостовая
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