В Китае уже несколько дней продолжаются снегопады – из-за сильного ветра и обилия снега продвигаться по улицам получается с трудом. Местные жители выкладывают в сеть видео, как из-за метелей поезда практически стоят, а автомобили заметает снегом.
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Местные власти не советуют жителям покидать дома – только этой ночью в снежную ловушку попало несколько десятков автомобилей, спасатели откапывали автомобили около трех часов, а днем порывы ветра начали сносить рекламные щиты и прочие временные конструкции.
- 24 февраля в центре Киева на машину, припаркованную под крышей дома, упал пласт снега – видео.
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