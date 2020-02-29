"Сухой лед" убил троих людей на вечеринке популярного российского блогера: видео

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На Дне рождении блогера Екатерины Диденко погибли три человека: они задохнулись после того, как прыгнули в бассейн с "сухим льдом"

На вечеринке в честь Дня рождения российского блогера Екатерины Диденко погибли три человека после того, как прыгнули в бассейн с "сухим льдом". Об этом сообщает BBC News Україна.

25 кг сухого льда начали испаряться и выделять чрезмерное количество углекислого газа, что вызывает удушье. Двое человек погибли на месте: они потеряли сознание и утонули. Муж блогера, Валентин, скончался в реанимации. Еще трое пострадавших находятся в больнице.

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Открыто уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

СПРАВКА. Екатерина Диденко – российский блогер, которая делает обзоры на лекарства. На ее Instagram подписаны боле 1,3 млн человек.

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Видео - MetusMortis/YouTube

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Теги: день рождения, блогер, бассейн, баня, екатерина диденко, сухой лед
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