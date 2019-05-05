Сюр. Депутат Госдумы устроил стрельбу во дворе жилого дома: видео

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Сначала Ионин заявлял, что при нем "пострелял знакомый из игрушечного автомата", но позже депутат признал, что стрелял сам

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Депутат Госдумы от партии Справедливая Россия Дмитрий Ионин открыл стрельбу в воздух из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлов в Свердловской области, сообщает издание Медуза.

Видеозапись инцидента сделана из окна одного из домов.

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Сначала Ионин заявлял, что при нем "пострелял знакомый из игрушечного автомата", но позже депутат признал, что стрелял сам. 

Депутат рассказал, что автомат ему дал глава местного отделения партии Павел Грибков, и отметил, что оружие не было боевым.

"Во-первых, это не стрельба. Это охолощенное оружие, оно не совершает выстрелов, оно совершает звуки, имитирующие выстрелы. Автомат был приобретен нами, чтобы передать ребятам из Юнармии, — заявил он. 

По словам Ионина, после приезда полиции, они с Грибковым "перед всеми извинились". На сегодня у депутата запланирована пресс-конференция, куда он позвал и Грибкова "с его автоматом".

12 апреля в Лос-Анжелесе во время похорон репера Nipsey Hussle неизвестные устроили стрельбу. Один человек погиб, еще трое – ранены.

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Теги: депутат, рф, стрельба
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