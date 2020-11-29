Танэгасима. Запуск космической ракеты H-IIA из живописного места в Японии – трансляция

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Сегодня, 29 ноября в 09:25 утра по Киеву, на самом юге Японии стартует ракета H-IIA. Под головным обтекателем у нее – спутник JDRS-1 от Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). 

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Старт состоится с площадки Ёсинобу на острове Танэгасима в южном регионе Японии. Космодрому уже более полувека. По мнению JAXA, это "самая красивая и живописная стартовая площадка в мире". В конфигурации для этой миссии к первой ступени прикрепят два твердотопливных ускорителя SRB-A по 15,1 м в длину и диаметром 2,5 м. 

Нажмите, чтобы увеличить (фото: JAXA)

JDRS-1 – разработанный в Японии еще в 2015-м спутник-ретранслятор данных для военных и гражданских нужд страны. Собран на базе платформы DS-2000 от Mitsubishi Electric. Данные будут передаваться на наземную станцию через соединение Ka-диапазона (26,5—40 ГГц).

Смотрите видео: "Смотреть со звуком". Разделение ступеней космической ракеты Electron в полете

Военный компонент спутника представлен оптическим ретранслятором данных для связи с разведаппаратами IGS-Optical и IGS-Radar последнего поколения, гражданский – экспериментальным ретранслятором JDRS-1 для взаимодействия по FSO-каналу с другими низкоорбитальными объектами JAXA.

Аппарат разместят на геостационарной орбите высотой 35 786 км. Ожидаемый срок службы – не менее 10 лет.

СПРАВКА. H-IIA 202 — одноразовая двухступенчатая ракета среднего класса с двигателями LE-7A (первая ступень) и LE-5B (вторая) на жидком водороде/жидком кислороде (LOH/LOX). Высота — 53 м, диаметр — 4 м, стартовая масса — 289 метрических тонн (без учета полезной нагрузки). На низкую опорную орбиту может выводить до 15 т. Разработана и создана корпорацией Mitsubishi Heavy Industries для JAXA. 

Взлет будет выглядеть примерно так:

Нажмите, чтобы увеличить до оригинала (фото: JAXA)

С 2001 года – 42 запуска ракеты H-IIA, лишь один неудачный (в 2003-м). Ценник – около $90 млн. В 2021-м ее заменят более экономически выгодной ($50 млн) H-III.

Запасной стрим.

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Теги: H-IIA, спутник, япония, запуск, ракета, jaxa, Mitsubishi, Танэгасима, JDRS-1
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