Тайфун на Филиппинах: 16 человек погибли - видео

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Скорость ветра достигала 190 км/ч

По меньшей мере 16 человек погибли в результате тайфуна Фанфон на Филиппинах, известного также под названием Урсула. Об этом сообщает BBC.

Скорость ветра достигала 190 км/ч, тайфун прошел по нескольким островам. Десятки тысяч людей, пытающихся добраться домой на Рождество, не имеют возможности покинуть порты. 

Тайфун обрушился на берег 24 декабря вечером, но продолжал проходить через острова центральных Филиппин в последующие дни. Масштабы ущерба начали проявляться только сегодня. Местные СМИ сообщают, что по меньшей мере 10 человек, включая трехлетнего мальчика, погибли, большинство смертей произошло в провинциях Илоило и Капис. AFP цитирует официальных лиц, заявивших, что погибли по меньшей мере 16 человек. В некоторых районах были прекращены водоснабжение и электроснабжение, и их восстановление может занять несколько недель.

В четверг Фанфон продвигается к Южно-Китайскому морю.

  • 21 октября Национальное картографическое управление Филиппин обнародовало данные, которые показывают, что в состав государства входит на 500 островов больше, чем считалось до сих пор.

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Теги: Тайфун, Филиппины
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