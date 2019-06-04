Трамп мог нарушить протокол, прикоснувшись к королеве - People

Во время визита в Британию президент США Дональд Трамп положил руку королеве Елизавете II на спину, чем вызвал споры в обществе: нарушил ли хозяин Белого дома королевский протокол, или же все было в рамках приличия. Об этом пишет журнал People.

Сама королева после такого жеста не выглядела взволнованной, отмечает издание. Позже на сайте Королевской семьи в ответ на споры появилось сообщение: "Не существует обязательных кодексов поведения при встрече с королевой или членами королевской семьи. Но многие люди хотят придерживаться традиционных форм".

Во время встречи с королевой Трамп похвалил ее как "великую женщину" за работу во время Второй мировой войны. Также Елизавета II подарила президенту первоиздание книги "Вторая мировая война" экс-премьера Британии Уинстона Черчилля и дала совет.

После Британии президент США посетит Швецию, Ирландию и Францию.

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