Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сама Елизавета II не выглядела взволнованной

Во время визита в Британию президент США Дональд Трамп положил руку королеве Елизавете II на спину, чем вызвал споры в обществе: нарушил ли хозяин Белого дома королевский протокол, или же все было в рамках приличия. Об этом пишет журнал People

Сама королева после такого жеста не выглядела взволнованной, отмечает издание. Позже на сайте Королевской семьи в ответ на споры появилось сообщение: "Не существует обязательных кодексов поведения при встрече с королевой или членами королевской семьи. Но многие люди хотят придерживаться традиционных форм".

Во время встречи с королевой Трамп похвалил ее как "великую женщину" за работу во время Второй мировой войны. Также Елизавета II подарила президенту первоиздание книги "Вторая мировая война" экс-премьера Британии Уинстона Черчилля и дала совет.

После Британии президент США посетит Швецию, Ирландию и Францию.

Смотрите также: Трамп смутил королеву Елизавету II: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: церемония, дональд трамп, елизавета II
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"My hand is OK". Украинец Ломаченко начал подготовку к бою: видео
"My hand is OK". Украинец Ломаченко начал подготовку к бою: видео
Трамп мог нарушить протокол, прикоснувшись к королеве - People
Трамп мог нарушить протокол, прикоснувшись к королеве - People
В Судане разгон местного "Майдана" против путчистов: 35 погибших
В Судане разгон местного "Майдана" против путчистов: 35 погибших
Экономика ЕС продлит санкции против России за оккупацию Крыма - росСМИ
Топ-менеджер Carlsberg: Жаль, что пиво нельзя скачать на смартфон
FMCG Топ-менеджер Carlsberg: Жаль, что пиво нельзя скачать на смартфон
В Европе обвалились цены на газ. Что это значит для Украины?
ТЭК В Европе обвалились цены на газ. Что это значит для Украины?
Популярное
фото/видео
"My hand is OK". Украинец Ломаченко начал подготовку к бою: видео
"My hand is OK". Украинец Ломаченко начал подготовку к бою: видео
Трамп мог нарушить протокол, прикоснувшись к королеве - People
Трамп мог нарушить протокол, прикоснувшись к королеве - People 10:00
Как Россия манипулировала вчера на Суде ООН в Гааге: фото и видео
Как Россия манипулировала вчера на Суде ООН в Гааге: фото и видео 09:43
В Судане разгон местного "Майдана" против путчистов: 35 погибших
В Судане разгон местного "Майдана" против путчистов: 35 погибших 07:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 