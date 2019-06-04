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04.06.2019, 08:36

Елизавета II подарила Трампу книгу Черчилля и дала совет

Елизавета II подарила Трампу книгу Черчилля и дала совет - Фото
Доналдьд Трамп и Елизавета II (фото - EPA)

Перед визитом в Лондон президент США заявил, что на месте британских властей ушел бы из ЕС без обязательств и не выплачивал бы Брюсселю $50 млрд

На вчерашнем приеме в Букингемском дворце британская королева Елизавета II призвала президента США Дональда Трампа уважать международные институты. Об этом она говорила на торжественном приеме, текст речи доступен на сайте Королевской семьи.

Елизавета II подарила Трампу первоиздание книги "Вторая мировая война" экс-премьера Британии Уинстона Черчилля за 1959 год, после чего сказала, что "хотя мир изменился, на нужно всегда помнить основное назначение этих структур (международных институтов, - ред.): нации работают вместе, чтобы обеспечить сохранение мира, который достался дорогой ценой".

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Королева также сказала ему, что Британия и США связаны "силой и широтой экономических связей, как крупнейшие инвесторы в экономику друг друга", и напомнила Трампу о его шотландских корнях.

Фото: royal.uk

На встрече с четой Трамп наследник британского престола принц Чарльз говорил об экологии и защите климата. Президент США, напомним, не верит в глобальное потепление и связанные с ним катаклизмы.

За время Елизаветы II на троне она видела уже 12 президентов США, включая Трампа. После Британии американский лидер посетит Швецию, Ирландию и Францию.

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Теги: визит, дональд трамп, королева, елизавета II
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