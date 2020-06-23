"Тротуар стал как резиновый". В Мексике произошло мощное землетрясение: видео

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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,4, власти предупреждают об угрозе цунами

Сегодня, 23 июня, в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, двое получили травмы. Эпицентр находился в океане неподалеку от города Оахака-де-Хуарес штата Оахака. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что толчки ощущались также и в столице страны – Мехико.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился на глубине 26 км в 69 км к северо-востоку от города Почутла.

Сообщается, что 30-летний Мигель Канделария работал дома на компьютере в городе Оахака Джучитан, когда земля начала дрожать. Он выбежал на улицу с родственниками, но им пришлось остановиться посреди улицы, поскольку тротуар прогнулся и закачался.

"Мы не могли ходить... улица была как жевательная резинка", - рассказал Канделария.

После землетрясения объявили об угрозе цунами для нескольких стран региона: Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

Агентство гражданской защиты Мексики рекомендовало жителям не находиться вблизи от береговой линии.

Власти предупредили, что волны цунами могут возникнуть в радиусе 1000 км от эпицентра землетрясения.

Землетрясения магнитудой более 7 способны нанести серьезный ущерб. Землетрясение силой 7,1, которое произошло в центральной Мексике в 2017 году, привело к гибели 355 человек в столице и прилегающих штатах.

15 июня В провинции Бингель на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5.7. В результате происшествия по меньше мере один человек погиб и еще девять получили ранения.

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Теги: Мексика, землетрясение
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