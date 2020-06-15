В Турции произошло землетрясение: есть жертвы – видео

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Из-за землетрясения в провинции Бингель в Турции погиб по меньшей мере один человек

В провинции Бингель на востоке Турции произошло землетрясение в 5,7 магнитуд. В результате происшествия по меньше мере один человек погиб и еще девять получили ранения, передает Reuters.

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Эпицентр толчков пришелся на район Карлиова: здесь были повреждены десятки домов и зданий.

По данным спасателей, из-за обрушения наблюдательной вышки ранения получили два охранника на военной установке. Один из них позже умер, говорится в сообщении губернатора Бингеля.

В различных деревнях района было ранено еще восемь человек, в том числе один ребенок получил травму, говорится в сводке спасателей.

В регион отправлены вертолеты с группами скорой помощи, для поддержки пострадавших от землетрясения развернули около 550 палаток.

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Видео - Disaster Compilations/YouTube

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Теги: землетрясение, Турция, бингель
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