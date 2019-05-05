Циклон Фани в Индии продолжает бушевать: 33 погибших – видео

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Циклон со скоростью 200 км/час ударил по штату Одиша с населением 46 миллионов человек

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По меньшей мере 33 человека погибли в результате мощного циклона Фани в Индии, сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN.

Циклон со скоростью 200 км/час ударил по штату Одиша с населением 46 миллионов человек.

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Сотни людей остались без крыши над головой.

По данным агентства Аljazeera, погибших - 34 человека.

Власти Индии признали циклон Фани одним из сильнейших и "редких" тропических штормов, которые обрушивались на страну.

Как сообщалось ранее, власти штата Одиша эвакуировали более миллиона человек. В первый день шторма погибли три человека. По словам представителей полиции, один человек умер от сердечного приступа в приюте, другой был убит упавшим деревом. Власти Бангладеш сообщили, что женщина погибла также в результате падения дерева.

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Теги: Индия, фани, циклон
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