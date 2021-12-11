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"Тяжелейшая ночь в истории Кентукки". В США пронеслись торнадо, погибли 50 человек – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2021, 15:27
Последствия торнадо в США, Кентукки (скриншот видео Daily Weather, YouTube)
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В четырех американских штатах пронеслись торнадо, погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает ABC News.

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Губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил на пресс-конференции в 04:00 утра, что из-за внезапных торнадо погибли по меньшей мере 50 человек. Десятки из них погибли на фабрике свечей в Мэйфилде.

По его словам, один из торнадо прошел по земле около 200 миль (321 км), опустошив этот город и город Принстон. Кроме того, из-за торнадо в Мэдисонвилле потерпел крушение поезд, который перевозил опасные материалы. Из-за этого Бешир просит объявить чрезвычайное положение на федеральном уровне, в штате ЧП он уже объявил.

По словам губернатора, это была "одна из самых тяжелых ночей в истории Кентукки", к поисково-спасательной операции привлекли 181 нагцвардейца штата, число жертв может достигнуть 75-100 человек.

Всего было зарегистрировано не менее 18 торнадо в четырех штатах, отмечают журналисты. Стихия ударила по Кентукки, Арканзасу, Иллинойсу и Миссури.

В частности в Иллинойсе был серьезно поврежден склад компании Amazon у Эдвардсвилля. По словам местных властей, погибли по меньшей мере два человека. В Арканзасе сообщалось о двух погибших и пяти травмированных.

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Марк Сировой
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США погибшие торнадо иллинойс Миссури арканзас кентукки
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