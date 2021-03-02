На западную часть Индии прилетели мигрирующие стаи фламинго. Основным пристанищем для них обычно служат озера и водно-болотные угодья. Одно из таких озер в Нави Мумбаи превратилось из-за обилия птиц в настоящее "розовое море", ролики о котором заполонили сеть.

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Это ежегодное зрелище каждый раз привлекает к себе внимание туристов и местных жителей, а орнитологи говорят, что большое количество фламинго свидетельствует о хорошей экологической ситуации в регионе.

При этом, по словам ученых, массовые строительные работы могут спугнуть птиц, поэтому они обратились к властям с просьбой по возможности ограничить процесс городской застройки.

В мае 2020 года в Одесскую область из Африки прилетели розовые фламинго – фото.

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Дарья Мостовая

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