UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тысячи фламинго превратили озеро в Индии в "розовое море" – видео видео

02.03.2021, 14:00
Фламинго над озером (скриншот с видео)
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео

На западную часть Индии прилетели мигрирующие стаи фламинго. Основным пристанищем для них обычно служат озера и водно-болотные угодья. Одно из таких озер в Нави Мумбаи превратилось из-за обилия птиц в настоящее "розовое море", ролики о котором заполонили сеть.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Это ежегодное зрелище каждый раз привлекает к себе внимание туристов и местных жителей, а орнитологи говорят, что большое количество фламинго свидетельствует о хорошей экологической ситуации в регионе.

При этом, по словам ученых, массовые строительные работы могут спугнуть птиц, поэтому они обратились к властям с просьбой по возможности ограничить процесс городской застройки.

Смотрите также: Открытие XXI века: в Индонезии нашли 10 видов новых птиц – видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
видео фламинго озеро Мумбаи индии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник відділу продажів
Киев Група компаній "ЛІГА"
Комунікаційний менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Графічний дизайнер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 