На западную часть Индии прилетели мигрирующие стаи фламинго. Основным пристанищем для них обычно служат озера и водно-болотные угодья. Одно из таких озер в Нави Мумбаи превратилось из-за обилия птиц в настоящее "розовое море", ролики о котором заполонили сеть.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Это ежегодное зрелище каждый раз привлекает к себе внимание туристов и местных жителей, а орнитологи говорят, что большое количество фламинго свидетельствует о хорошей экологической ситуации в регионе.
При этом, по словам ученых, массовые строительные работы могут спугнуть птиц, поэтому они обратились к властям с просьбой по возможности ограничить процесс городской застройки.
- В мае 2020 года в Одесскую область из Африки прилетели розовые фламинго – фото.
Смотрите также: Открытие XXI века: в Индонезии нашли 10 видов новых птиц – видео
Комментарии