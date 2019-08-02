Тысячи жителей эвакуированы из-за прорыва дамбы в Великобритании

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Потоки воды обрушились из водохранилища, расположенного над британским городом Уэйли Бридж, после повреждения дамбы

Британский город Уэйли Бридж был эвакуирован полицией в четверг, после того, как из-за повреждения дамбы из водохранилища обрушились потоки воды, сообщает Рейтерс.

Видео потоков воды, снятые местными жителями, появились в социальных сетях.

Тоддбрукское водохранилище расположено над городом Уэйли Бридж в графстве Дербишир в центральной Англии. В городе проживают около 5000 человек.

"Мы понимаем, что будет некоторое беспокойство из-за невозможности вернуться домой, но наш приоритет - убедиться, что люди в безопасности и не подвергаются ненужному риску", - заявил представитель полиции.

Он отметил, что решение об эвакуации не было легким, но угроза городу была достаточно серьезной.

Ранее сообщалось, что от наводнения в Бангладеш пострадали более 6 млн человек.

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Теги: эвакуация, прорыв дамбы
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