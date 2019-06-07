У запущенного недавно спутника РФ - проблема с двигателем

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Газпром, заказавший аппарат у французской компании, возмещения возможного ущерба не получит: проблемы с двигателем "Ямал-601" - не страховой случай

Запущенный 30 мая с Байконура спутник для российской корпорации Газпром не смог планово выйти на расчетную орбиту: неправильно сработал так называемый апогейный плазменный двигатель S400 компании Airbus. Об этом сообщили российские СМИ.

"Ямал-601" вывели в космос на ракете "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М", но при попытке доставить его с опорной орбиты на геостационарную высотой 35 786 км возникли проблемы.

В Роскосмосе надеются, что на срок службы (15 лет) аномалия не повлияет. Оператор запуска надеется понемногу довывести "Ямал-601" в нужную точку околоземного пространства при помощи химических двигателей малой тяги. При этом будет израсходован трехлетний запас топлива.

Маневр начали вчера, 6 июня.

В Газпроме говорят, что не будут предъявлять компании Thales Alenia Space претензии за сбой в работе двигателя: это не страховой случай.

Аппарат весом 5700 кг должен заменить в космосе предшественника - "Ямал-202", которого отправят на захоронение на высоту 49 000 км. Зона обслуживания нового спутника, который повесят на геостационарной орбите в точке стояния 49 градусов восточной долготы, охватывает видимую часть территории бывшего СССР, Европу, Ближний Восток и часть Юго-Восточной Азии. Стоимость контракта властей РФ по "Ямалу-601" с Thales Alenia Space - около $150 млн.

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Теги: спутник, космос, роскосмос, ямал-601, Thales Alenia Space, Протон-М
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