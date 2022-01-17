В Антарктиде украинские полярники зафиксировали волны после извержения подводного вулкана в тысячах километров от станции. Об этом сообщается в Facebook Национального антарктического научного центра.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Волна дошла до нас высотой 60 см, и это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом", – цитируют в центре метеоролога Александра Надточия.
Уточняется, что мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай произошло в южной части Тихого океана (сила извержения пять баллов – максимальная). Пепел поднялся на высоту более 20 км и накрыл основной остров Королевства Тонго.
Извержение сопровождалось землетрясениями магнитудой 5-5,8 баллов и цунами. Волны после природного явления достигли Антарктиды, которая находится в более чем в 7800 км от эпицентра.
По словам украинских полярников, они заметили последствия извержения не только по колебанию вод, но и на самописце, фиксирующем изменения приливных течений океана.
- 19 декабря 2021 года на украинской станции в Антарктиде Академик Вернадский выпало рекордное количество снега за 20 лет.
- 15 января 2022 года украинские полярники заявили, что уже несколько недель откапывают инфраструктуру антарктической станции Академик Вернадский после рекордных декабрьских снегопадов.
Читайте также: "Нас встретил совершенно другой мир". Интервью с единственным врачом на станции Вернадский
Комментарии