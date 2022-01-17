В Антарктиде украинские полярники зафиксировали волны после извержения подводного вулкана в тысячах километров от станции. Об этом сообщается в Facebook Национального антарктического научного центра.

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"Волна дошла до нас высотой 60 см, и это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом", – цитируют в центре метеоролога Александра Надточия.

Уточняется, что мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай произошло в южной части Тихого океана (сила извержения пять баллов – максимальная). Пепел поднялся на высоту более 20 км и накрыл основной остров Королевства Тонго.

Извержение сопровождалось землетрясениями магнитудой 5-5,8 баллов и цунами. Волны после природного явления достигли Антарктиды, которая находится в более чем в 7800 км от эпицентра.

По словам украинских полярников, они заметили последствия извержения не только по колебанию вод, но и на самописце, фиксирующем изменения приливных течений океана.

19 декабря 2021 года на украинской станции в Антарктиде Академик Вернадский выпало рекордное количество снега за 20 лет.

15 января 2022 года украинские полярники заявили, что уже несколько недель откапывают инфраструктуру антарктической станции Академик Вернадский после рекордных декабрьских снегопадов.

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Яна Катасонова

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