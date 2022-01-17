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Цунами после извержения вулкана докатилось до украинской станции в Антарктиде: видео волн видео

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 15:40
Волны после извержения вулкана (скриншот YouTube)
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В Антарктиде украинские полярники зафиксировали волны после извержения подводного вулкана в тысячах километров от станции. Об этом сообщается в Facebook Национального антарктического научного центра.

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"Волна дошла до нас высотой 60 см, и это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом", – цитируют в центре метеоролога Александра Надточия.

Уточняется, что мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай произошло в южной части Тихого океана (сила извержения пять баллов – максимальная). Пепел поднялся на высоту более 20 км и накрыл основной остров Королевства Тонго.

Извержение сопровождалось землетрясениями магнитудой 5-5,8 баллов и цунами. Волны после природного явления достигли Антарктиды, которая находится в более чем в 7800 км от эпицентра.

По словам украинских полярников, они заметили последствия извержения не только по колебанию вод, но и на самописце, фиксирующем изменения приливных течений океана.

Скриншот Facebook
  • 19 декабря 2021 года на украинской станции в Антарктиде Академик Вернадский выпало рекордное количество снега за 20 лет. 
  • 15 января 2022 года украинские полярники заявили, что уже несколько недель откапывают инфраструктуру антарктической станции Академик Вернадский после рекордных декабрьских снегопадов. 

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Яна Катасонова
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антарктида вулкан извержение волны полярники
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