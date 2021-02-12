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Умер знаменитый джазмен Чик Кориа: он выиграл 23 Грэмми – видео лучших выступлений видео

12.02.2021, 08:37
Чик Кориа (фото - Chick Corea, Facebook)
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Американский пианист, знаменитый джазмен и обладатель 23 премий Грэмми Чик Кориа (Chick Corea) умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на верифицированной Facebook странице музыканта.

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Чик Кориа скончался от редкой формы рака, которую выявили у него недавно, говорится в сообщении о кончине.

Кориа начал свою карьеру в 1960-х годах. Он выиграл 23 премии Грэмми и 67 раз был номинантом, говорится на сайте Грэмми.

Сначала Кориа играл в коллективе Майлза Дэвиса, где приложил руку к альбомам In a Silent Way и Bitches Brew. 

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Затем Кориа создал трио Circle, а позже – джаз-фьюжн группу Return to Forever, с которой и добился широкой известности. 

Он также сыграл со знаменитой рок-группой Foo Fighters (основана Дэйвом Гролом, экс-барабанщиком Nirvana) их хит Times like this.

Последний альбом музыканта вышел в 2020-м под названием Plays, на нем записаны сольные исполнения артиста.

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Марк Сировой
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чик кориа джаз пианист return to future foo fighters Дэйв Грол майлз дэвис грэмми
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