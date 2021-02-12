Американский пианист, знаменитый джазмен и обладатель 23 премий Грэмми Чик Кориа (Chick Corea) умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на верифицированной Facebook странице музыканта.

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Чик Кориа скончался от редкой формы рака, которую выявили у него недавно, говорится в сообщении о кончине.

Кориа начал свою карьеру в 1960-х годах. Он выиграл 23 премии Грэмми и 67 раз был номинантом, говорится на сайте Грэмми.

Сначала Кориа играл в коллективе Майлза Дэвиса, где приложил руку к альбомам In a Silent Way и Bitches Brew.

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Затем Кориа создал трио Circle, а позже – джаз-фьюжн группу Return to Forever, с которой и добился широкой известности.

Он также сыграл со знаменитой рок-группой Foo Fighters (основана Дэйвом Гролом, экс-барабанщиком Nirvana) их хит Times like this.

Последний альбом музыканта вышел в 2020-м под названием Plays, на нем записаны сольные исполнения артиста.

23 января 2021-го умер американский ведущий Ларри Кинг, который прославился своими интервью. Среди его гостей были Мартин Лютер-Кинг, Далай Лама, Билл Гейтс, Маргарет Тетчер и другие известные личности.

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Марк Сировой

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