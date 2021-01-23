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Умер американский телеведущий Ларри Кинг

23.01.2021, 15:12
Умер американский телеведущий Ларри Кинг - Фото
Ларри Кинг (фото - ЕРА)

Американский телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

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Кинг умер сегодня утром в медцентре в Лос-Анджелесе. Причина смерти не уточняется. В то же время в начале января CNN сообщал, что Кинг был госпитализирован с коронавирусом.

В издании отмечали, что телеведущий страдал диабетом второго типа, у также него несколько раз случались сердечные приступы. В 2017-м у него был выявлен рак легких, Кинг успешно прошел операцию по лечению. В 2019-м он прошел процедуру лечения стенокардии.

Ларри Кинг вел авторские ток-шоу Larry King Live (1985-2010) и Larry King Now (2020-2021), в которых брал интервью у знаменитостей. Среди его гостей был Мартин Лютер-Кинг, Далай Лама, Билл Гейтс, Маргарет Тетчер и другие известные личности.

В последние годы его шоу выходило на Ora TV и платформе Hulu. Также их показывал российский пропагандистский канал RT, за что Кинга в частности критиковали в Variety. Сам Кинг заверял, что лишь продает россиянам передачи – и у них нет никакого редакционного контроля.

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Марк Сировой
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телеведущий ларри кинг

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